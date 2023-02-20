В "Укрзалізниці" натякнули на візит важливого гостя до України (фото)

У Києві зранку 20 лютого перекрили центр міста, на деяких ділянках обмежили рух автомобілів, через що фіксуються затори. Офіційно причин цього не повідомляли, у Мережі припускають, що це через іноземних гостів, які, нібито, приїхали до Києва у День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

У пресслужбі "УЗ" й собі опублікували фото, натякнувши на візит важливого гостя до України.

"Добрий ранок, еврібаді!", - написала пресслужба, використавши відомий вислів колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона.

Також до повідомлення додали фото із шапочкою, яку подарували Джонсону під час його минулого візиту до Києва.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Зазначимо, що згодом повідомлення видалили.

Як повідомлялося, ранком понеділка, 20 лютого, центральну частину Києва перекрили для руху транспорту. Офіційну причину поки що не озвучили. Однак у Мережі публікують кадри із рухом невідомого кортежу.