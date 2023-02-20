В "Укрзалізниці" натякнули на візит важливого гостя до України (фото)

Центр Києва 20 лютого перекритий.
У Києві зранку 20 лютого перекрили центр міста, на деяких ділянках обмежили рух автомобілів, через що фіксуються затори. Офіційно причин цього не повідомляли, у Мережі припускають, що це через іноземних гостів, які, нібито, приїхали до Києва у День пам'яті Героїв Небесної Сотні.
У пресслужбі "УЗ" й собі опублікували фото, натякнувши на візит важливого гостя до України.
"Добрий ранок, еврібаді!", - написала пресслужба, використавши відомий вислів колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона.
Також до повідомлення додали фото із шапочкою, яку подарували Джонсону під час його минулого візиту до Києва.
Зазначимо, що згодом повідомлення видалили.
Як повідомлялося, ранком понеділка, 20 лютого, центральну частину Києва перекрили для руху транспорту. Офіційну причину поки що не озвучили. Однак у Мережі публікують кадри із рухом невідомого кортежу.
Читайте також: