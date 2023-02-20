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В "Укрзалізниці" натякнули на візит важливого гостя до України (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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В "Укрзалізниці" натякнули на візит важливого гостя до України (фото)

Фото: Укрзалізниця

Центр Києва 20 лютого перекритий.

У Києві зранку 20 лютого перекрили центр міста, на деяких ділянках обмежили рух автомобілів, через що фіксуються затори. Офіційно причин цього не повідомляли, у Мережі припускають, що це через іноземних гостів, які, нібито, приїхали до Києва у День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

У пресслужбі "УЗ" й собі опублікували фото, натякнувши на візит важливого гостя до України.

"Добрий ранок, еврібаді!", - написала пресслужба, використавши відомий вислів колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона.

Також до повідомлення додали фото із шапочкою, яку подарували Джонсону під час його минулого візиту до Києва.

© Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця
© Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Зазначимо, що згодом повідомлення видалили. 

©

Як повідомлялося, ранком понеділка, 20 лютого, центральну частину Києва перекрили для руху транспорту. Офіційну причину поки що не озвучили. Однак у Мережі публікують кадри із рухом невідомого кортежу.

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Дата публікації
Перегляди
3069
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