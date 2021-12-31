В "Укрзалізниці" підрахували, скільки пасажирів зустріне Новий рік у поїздах

В "Укрзалізниці" підрахували, скільки пасажирів зустріне Новий рік у поїздах

На період новорічно-різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських поїздів.

У новорічну ніч близько 10 тисяч пасажирів подорожуватимуть у 86 поїздах "Укрзалізниці".

Про це інформує пресслужба компанії.

На період новорічно-різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських поїздів. Ще 2-м поїздам подовжено маршрут та 4-м збільшено періодичність курсування.

"Залізничники фіксують 20% збільшення продажів квитків у порівнянні з сезоном 2020/2021 на пікові дати зимових перевезень: 29, 30 грудня 2021 року та 2, 8, 9 січня 2022 року", — йдеться в повідомленні.

Також на свята збільшується пасажиропотік до залізничних станцій поблизу курортів Українських Карпат: Татарів (Буковель), Ворохта, Яремче та Ясіня.

Нагадаємо, що українці купили залізничних квитків на 42 мільйони за "тисячу Зеленського".

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