В "Укрзалізниці" повертають воєнізовану охорону до пасажирських поїздів

Працівники охорони уже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення кількох конфліктних ситуацій.

"Укрзалізниця" поверне воєнізовану охорону для поїздів задля посилення безпеки пасажирських перевезень.

Про це інформують у пресслужбі "Укрзалізниці".

Від 30 червня у пасажирських поїздах поновлено супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.

За словами головами управління УЗ Євгена Лященка, працівники охорони уже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення кількох конфліктних ситуацій.

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"Це були дрібні конфлікти. Наприклад, вони не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. При цьому найближчим часом проєкт будуть масштабувати з урахуванням результатів роботи упродовж декількох тижнів", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що мета цих заходів - безпека пасажирів як на залізниці, так і в потягах, пояснив Перцовський.

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