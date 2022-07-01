В "Укрзалізниці" повідомили, чи підвищуватимуть ціни на квитки для пасажирів 2022 року

"Укрзалізниця" не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.
Про це повідомив голова правління перевізника Олександр Камишін.
За його словами, не індексувати тарифи на пасажирські перевезення — це принципова позиція влади, і "Укрзалізниця" цю позицію підтримує.
"Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція", – зазначив Камишін.
Він також додав, що цьогоріч компанія більше, ніж зазвичай, індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити підняття тарифів на пасажирські перевезення.
Нагадаємо, В "Укрзалізниці" на 70% підвищили тарифи на вантажні перевезення. Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів на всі групи вантажів.
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