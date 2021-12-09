В "Укрзалізниці" повідомили, чи підвищуватимуть ціни на квитки у 2022 році

В "Укрзалізниці" повідомили, чи підвищуватимуть ціни на квитки у 2022 році

Від 10 грудня 2021 року буде змінено комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків.

"Укрзалізниця" не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, натомість готується впровадити більш гнучке ціноутворення.

Про це повіодими у пресслужбі перевізника.

"Проєкт фінансового плану АТ "Укрзалізниця" на 2022 рік не передбачає жодних підвищень тарифів на пасажирські залізничні перевезення. Фахівці товариства підкреслюють, що основний фокус роботи в наступному році буде направлений на оновлення пасажирського рухомого складу та поліпшення сервісу для пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що компанія готується натупного року запропонувати новий підхід до формування цін на квитки у залежності від різних факторів, зокрема, популярності напрямку, часу придбання проїзного документа. Це дозволить пасажирам, які плануватимуть свої подорожі заздалегідь, заощадити свої кошти.

В "Укрзалізниці" також проінформували, що вже цього року буде змінено комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків, який востаннє переглядали у 2019 році. Так, від 10 грудня 2021 року зазначений фіксований збір буде складати 30 грн замість 22 грн. Також комісійний збір – 20 грн – буде включено до вартості квитків на експрес Київ – аеропорт Бориспіль. Таким чином, від завтрашнього дня квитки на експрес коштуватимуть 100 грн.

Натомість розмір комісійного збору за резервування квитків для групових замовлень зменшиться - бронювання квитків для групи кількістю у понад 30 осіб становитиме 50 гривень (було 80 грн.) з дорослого пасажира та 35 гривень (було 40 грн.) з осіб віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" розширює послуги онлайн: вперше вводять замовлення групових квитків через Інтернет. Онлайн також можна буде тепер заявити про загублену чи залишену у вагоні потягу річ, замовити вагон-салон чи вагон для людини з інвалідністю. Усі ці функції будуть доступні для пасажирів вже від січня 2022 року.

Читайте також: