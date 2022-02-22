В "Укрзалізниці" повідомили, чи припинятимуть сполучення з європейськими країнами

У компанії зазначають, що навпаки залізничне сполучення може стати запасним варіантом у випадку можливого обмеження авіасполучення.
"Укрзалізниця" не буде припиняти сполучення з європейськими країнами.
Про це на пресконференції 22 лютого розповів член правління перевізника Олександр Перцовський.
"У нас навпаки позитивна ситуація. Усі потяги перебувають на балансі ”Укрзалізниці”. Є місто польське Перемишль, і воно може слугувати хабом. Звідти є сполучення і з Прагою, і з Берліном. Якщо хтось десь застрягає через відсутність авіасполучення, ми закликаємо скористатися залізничним сполученням. До Києва можна доїхати зручно та швидко. Також є залізничне сполучення з Варшавою через Відень", - зазначив він.
Нагадаємо, на тлі загрози вторгнення Росії авіакомпанії концерну Lufthansa Group, Scandinavian Airlines System, KLM та Vueling скасували рейси в та з України. Крім того, низка авіакомпаній внесли зміни до графіків польотів.
Водночас Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіакомпаніями, аби ті запустили додаткові рейси на маршрути, на яких іноземні авіакомпанії їх скасували.
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