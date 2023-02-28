В "Укрзалізниці" повідомили, хто тимчасово очолить компанію після відставки Камишіна

У понеділок, 27 лютого, Олександр Камишін оголосив про свою відставку з поста очільника "Укрзалізниці".

Після відставки Олександра Камишіна в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" буде член правління Євген Лященко.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на члена правління "УЗ" Ореста Логунова.

"Виконуватиме обов'язки Євген Лященко – він потужний, з високим ступенем довіри", - зазначив Логунов.

Нагадаємо, 27 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін оголосив про свою відставку. За його словами, він очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Олександр Камишін від 11 серпня 2021 – виконував обов'язки керівника "Укрзалізниці", від 1 квітня 2022 – очолив компанію.

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