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В "Укрзалізниці" повідомили про затримки низки рейсів: список

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В "Укрзалізниці" повідомили про затримки низки рейсів: список

Фото: УНІАН

За графіком рухаються 26 поїздів.

У п'ятницю через атаки на енергетичну інфраструктуру 12 рейсів "Укрзалізниці" рухаються із затримками на понад одну годину, а вісім - затримуються в межах години. Також 26 поїздів продовжують рухатись за графіком.

Про  це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Наразі найбільші затримки у таких рейсів:

  • №3/4 Ужгород - Запоріжжя (затримка 2 год 54 хв);
  • №725/726 Харків - Київ (затримка 2 год 37 хв);
  • №781/782 Черкаси - Київ (затримка 2 год 36 хв);
  • №21/22 Трускавець - Харків (затримка 2 год 26 хв);
  • №707/708 Київ - Чернігів (затримка 2 год 22 хв);
  • №111/112 Київ - Ізюм (затримка 2 год 10 хв);
  • №41/42 Трускавець - Дніпро (затримка 2 год 8 хв);
  • №45/46 Ужгород - Харків (затримка 1 год 58 хв);
  • №119/120 Львів - Запоріжжя (затримка 1 год 45 хв);
  • №131/132 Дніпро - Львів (затримка 1 год 42 хв);
  • №755/756 Київ - Луцьк (затримка 1 год 21 хв).

"Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Енергоживлення вокзалів Харкова та Дніпро здійснюється за допомогою генераторів", - наголошують у компанії.

Наголошується, що Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох ділянках. 

Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок знеструмлена. Зокрема, у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Також 16 грудня по всій країні запроваджують екстрені аварійні відключення світла. Усі необхідні служби працюють на місцях ворожих атак.

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Дата публікації
Перегляди
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