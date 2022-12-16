В "Укрзалізниці" повідомили про затримки низки рейсів: список

У п'ятницю через атаки на енергетичну інфраструктуру 12 рейсів "Укрзалізниці" рухаються із затримками на понад одну годину, а вісім - затримуються в межах години. Також 26 поїздів продовжують рухатись за графіком.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Наразі найбільші затримки у таких рейсів:

№3/4 Ужгород - Запоріжжя (затримка 2 год 54 хв);

№725/726 Харків - Київ (затримка 2 год 37 хв);

№781/782 Черкаси - Київ (затримка 2 год 36 хв);

№21/22 Трускавець - Харків (затримка 2 год 26 хв);

№707/708 Київ - Чернігів (затримка 2 год 22 хв);

№111/112 Київ - Ізюм (затримка 2 год 10 хв);

№41/42 Трускавець - Дніпро (затримка 2 год 8 хв);

№45/46 Ужгород - Харків (затримка 1 год 58 хв);

№119/120 Львів - Запоріжжя (затримка 1 год 45 хв);

№131/132 Дніпро - Львів (затримка 1 год 42 хв);

№755/756 Київ - Луцьк (затримка 1 год 21 хв).

"Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Енергоживлення вокзалів Харкова та Дніпро здійснюється за допомогою генераторів", - наголошують у компанії.

Наголошується, що Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох ділянках.

Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок знеструмлена. Зокрема, у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Також 16 грудня по всій країні запроваджують екстрені аварійні відключення світла. Усі необхідні служби працюють на місцях ворожих атак.

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