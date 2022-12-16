В "Укрзалізниці" повідомили про затримки низки рейсів: список

За графіком рухаються 26 поїздів.
У п'ятницю через атаки на енергетичну інфраструктуру 12 рейсів "Укрзалізниці" рухаються із затримками на понад одну годину, а вісім - затримуються в межах години. Також 26 поїздів продовжують рухатись за графіком.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
Наразі найбільші затримки у таких рейсів:
- №3/4 Ужгород - Запоріжжя (затримка 2 год 54 хв);
- №725/726 Харків - Київ (затримка 2 год 37 хв);
- №781/782 Черкаси - Київ (затримка 2 год 36 хв);
- №21/22 Трускавець - Харків (затримка 2 год 26 хв);
- №707/708 Київ - Чернігів (затримка 2 год 22 хв);
- №111/112 Київ - Ізюм (затримка 2 год 10 хв);
- №41/42 Трускавець - Дніпро (затримка 2 год 8 хв);
- №45/46 Ужгород - Харків (затримка 1 год 58 хв);
- №119/120 Львів - Запоріжжя (затримка 1 год 45 хв);
- №131/132 Дніпро - Львів (затримка 1 год 42 хв);
- №755/756 Київ - Луцьк (затримка 1 год 21 хв).
"Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Енергоживлення вокзалів Харкова та Дніпро здійснюється за допомогою генераторів", - наголошують у компанії.
Наголошується, що Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох ділянках.
Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок знеструмлена. Зокрема, у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Також 16 грудня по всій країні запроваджують екстрені аварійні відключення світла. Усі необхідні служби працюють на місцях ворожих атак.
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