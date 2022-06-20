В "Укрзалізниці" повідомили про зміни у русі потяга Харків — Івано-Франківськ через пожежу на залізничному переїзді

В "Укрзалізниці" повідомили про зміни у русі потяга Харків — Івано-Франківськ через пожежу на залізничному переїзді

Через те, що на залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району горів військовий автомобіль, змінили маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ

Як повідомили в "Укрзалізниці", через зміну маршруту потяга затримається у дорозі на 3 години.

Про це інформує пресслужба відомства.

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"З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години. Приносимо вибачення за незручності та спокійно їдемо далі", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, в Полтавському районі ввечері 20 червня загорівся військовий автомобіль з боєприпасами. Один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доправили до лікарні. Після цього протехніки розпочали обстежувати територію. Станом на зараз загоряння загасили.

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