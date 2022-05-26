В "Укрзалізниці" пропонунують матерям російських окупантів безкоштовно приїхати і забрати їхні тіла

На сьогоднішній день в рефрижераторах "Укрзалізниці" зберігаються понад 270 тіл російських оккупантів.

Тіла зберігаються вже тривалий час, але їх ніхто не поспішає забирати.

Про це в інтерв'ю "Медузі" розповів очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишев.

За його словами, з початком війни в УЗ з'явилися нові напрямки діяльності, зокрема, зберігання тіл російських окупантів.

"Зараз у нас 270 мертвих російських солдатів — у вагонах-рефрижераторах у різних містах, де велися активні бойові дії. Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми щодня спалюємо 100 літрів солярки на вагон, щоб ці тіла зберігати — щоб підтримувати в рефрижераторах температуру. Якщо російським тіла їхніх солдатів не потрібні, ми ж не можемо їх просто взяти і викинути? Ми до російських мертвих ставимося краще, ніж вони до нас живі", - говорить Камишев.

Він додає, що в компанії чекають, доки російська влада, російські матері заберуть ці тіла, але поки що таких звернень не було.

"Можливо, тому що в Росії провал з інформацією... Багато матерів навіть не знають про те, що їхні діти поїхали воювати. Ми готові безкоштовні квитки дати тим російським матерям, які приїдуть забирати тіла своїх дітей. Зробимо все безкоштовно: довеземо-відвеземо, віддамо. Нам чужого не треба", - говорить Олександр Камишев.

Нагадаємо, що в рефрижераторах "Укрзалізниці" вже 3-й місяць зберігаються тіла окупантів, які ніхто не забирає.

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