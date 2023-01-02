В "Укрзалізниці" розповіли, чи зростуть цього року ціни на пасажирські перевезення

Член правління "Укрзалізниці", керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський розповів, чи планує перевізник підвищувати тариф на пасажирські перевезення 2023 року.

Про це він повідомив 2 січня в ефірі телемарафону.

"Наша позиція – під час повномасштабної війни, воєнного стану не підвищувати тариф на пасажирські перевезення, тому що для багатьох людей це є ще способом евакуації", - сказав Перцовський.

Водночас він наголосив, що цю позицію ще маю підтвердити уряд, оскільки стримування цін на пасажирські перевезення є збитковими, тому що собівартість квитків в рази вища.

"Ми з початку повномасштабної війни жодних підвищень на пасажирські сполучення не впроваджували, і в цілому ми як компанія готові до виконання такої соціальної задачі. Але в нас є акціонер. Зокрема, уряд має підтвердити цю позицію", - зазначив керівник пасажирського напрямку компанії.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирів зустріли 2023 у потягах та показали, як це було.

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