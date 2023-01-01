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В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирів зустріли 2023 у потягах та показали, як це було: фото

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
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В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирів зустріли 2023 у потягах та показали, як це було: фото

Фото: Associated Press

Серед пасажирів були і військові.

Новий рік у потягах "Укрзалізниці" зустріли 6200 пасажирів.

Про це повідомив перевізник 1 січня.

"Укрзалізниця" також показала, як у потягах минула новорічна ніч.

Варто зазначити, що минулий 2022 рік у потягах зустрічали близько 10 тисяч пасажирів. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запустила казковий ретропоїзд до зимових свят. Він курсуватиме за маршрутом Львів - Брюховичі - Львів 1, 7, 8, 14, 15 січня. 

Також "Укрзалізниця" повернула курсування "Буковельського експресу".

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Дата публікації
Перегляди
2092
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