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В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах

В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах

Фото: Укрзалізниця

Тисячі співробітників залізниці працюватимуть, щоб гарантувати безпеку та комфорт пасажирів.

У новорічну ніч УЗ забезпечить безперебійну роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів.

 Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Стало відомо, що 9 тисяч пасажирів зустрінуть 2025 рік в поїздах. Працівники залізниці чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, а також будуть стежити за безпекою на вокзалах та у поїздах.

Нагадаємо, на період різдвяно-новорічних свят "Укрзалізниця" долучила десятки додаткових вагонів на популярних маршрутах.

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