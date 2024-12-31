В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах

У новорічну ніч УЗ забезпечить безперебійну роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Стало відомо, що 9 тисяч пасажирів зустрінуть 2025 рік в поїздах. Працівники залізниці чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, а також будуть стежити за безпекою на вокзалах та у поїздах.

Нагадаємо, на період різдвяно-новорічних свят "Укрзалізниця" долучила десятки додаткових вагонів на популярних маршрутах.

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