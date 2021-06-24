В "Укрзалізниці" розповіли, як обрати вагон з кондиціонером

В "Укрзалізниці" розповіли, як обрати вагон з кондиціонером

У вагоні з кондиціонером температура має бути від +22 до +26 °C.

Купуючи квитки на поїзд, клієнти "Укрзалізниці" можуть перевірити наявність кондиціонера у вагоні. Наразі майже половина вагонів компанії обладнана системами кондиціонування повітря.

Як йдеться у повідомленні "Укрзалізниці", в усіх нових вагонах, які купує товариство, а також тих, що пройшли модернізацію, встановлюються такі системи.

Так, у системі booking.uz.gov.ua вагони без кондиціонування мають відповідну позначку на сторінці вибору місця, поряд із типом вагона. Усі поїзди Інтерсіті+ обладнані кондиціонерами. Також пасажири можуть уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток у касі.

У вагоні з кондиціонером температура має бути від +22 до +26 °C. На початку подорожі вона може бути більшою, адже кондиціонування вмикається після відправлення поїзда і потрібен час (близько 20 хвилин) на охолодження повітря у вагоні.

Вагони, які не обладнані кондиціонерами, мають систему вентиляції. Також повинні відчинятися вікна (окрім аварійних виходів та найстаріших вагонів з дерев'яними рамами, кількість яких з кожним роком зменшується при модернізації парку).

Якщо за час поїздки виникли проблеми або у вагоні підвищена температура, пасажири можуть звертатися до провідника або начальника поїзда. Вони мають вжити всіх заходів для усунення проблем, а за можливості пересадити пасажирів до інших вагонів. За необхідності пасажири можуть звернутися до контактного центру за номером 0800 503 111 або написати на сторінку "Укрзалізниці" у Facebook.

Укрзалізниця

Нагадаємо, як отримати компенсацію від "Укрзалізниці" за дискомфорт під час поїздки. Деталі розповів керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський та адвокат Михайло Козачук.

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