В "Укрзалізниці" викрили схеми преміювання за роботи, які не виконувались

В "Укрзалізниці" працівників преміювали за роботи, які вони фактично не виконували. Збитки за розкрадання сягнули понад 9 млн грн.

Про це повідомляє сама "Укрзалізниця".

Так, в УЗ діяла схема розкрадання коштів, за якою співробітникам нараховували неправомірні виплати заробітної плати, заохочувальні виплати та різні винагороди. Компанії було завдано збитків на суму більше 3,8 млн грн.

Крім того, перевірка ще одного структурного підрозділу в поточному році зафіксувала незаконне списання 5,5 млн грн.

"Враховуючи те, що в діях відповідальних осіб також вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, матеріали перевірки скеровано до правоохоронних органів для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України. Розпочата чергова перевірка з аналогічних питань", - повідомили в УЗ.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента РФ, який допомагав ворогові зірвати контрнаступ ЗСУ і планував підірвати залізницю на Дніпропетровщині. Зрадником виявився працівник місцевої станції "Укрзалізниці", якого на початку цього року завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

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