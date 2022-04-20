Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В "Укрзалізниці" виявили чотирьох колаборантів: ними вже займаються правоохоронні органи

Дата публікації
Перегляди
376
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В "Укрзалізниці" виявили чотирьох колаборантів: ними вже займаються правоохоронні органи

Unsplash

Йдеться про агентів, що співпрацювали із російськими військами і системно передавали їм інформацію.

Залізниця — найбільший роботодавець України. 231 тис. осіб працює в компанії, проте знайшлися і зрадники.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у Telegram-каналі. 

"Знайшлися і такі, за яких мені соромно. Так, їх не багато, але вони є. Мова йде про агентів, що співпрацювали із російськими військами і системно передавали їм інформацію. Наша внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже своєю чергою роблять свою роботу", - йдеться у повідомленні.

Нині вже є 4 таких підтверджених колаборанти. Ними вже займаються правоохоронні органи.

"Мені жаль і соромно це признавати. Та ми й надалі працюватимемо над ретельним виявленням таких злочинних елементів із рядів залізничників", - підкреслив посадовець. 

Як повідомлялося, у Новоград-Волинському районі Житомирської області священник одного з храмів УПЦ МП закликав підтримати у війні військовослужбовців Російської Федерації. Зазначається, що священник публічно заперечував здійснення збройної агресії проти України, закликав до підтримки рішень та дій держави-агресорки Росії. 

Читайте також:

Парламент ухвалив  "антиколаборантський" закон

Парламент ухвалив  "антиколаборантський" закон

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація