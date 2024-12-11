В "Укрзалізниці" затримали ватажка "мафії" на прізвисько "Дєд" — ВВС

Колишній посадовець "Укрзалізниці" повідомив "ВВС Україна", що раніше передавав дані про корупцію керівникам компанії, але реакції не було.

Під час спецоперації, яку проводили в Києві та Київській області Нацполіція спільно з "Укрзалізницею", затримали одного з високопоставлених працівників цієї державної компанії на прізвисько "Дєд". Він начебто упродовж багатьох років займався поборами з працівників УЗ, зокрема, отримував хабарі від провідників, начальників потягів та ремонтних бригад.

Про це повідомляє "ВВС Україна" з посиланням на власні джерела в "Укрзалізниці".

"Ці побори тривали десятиліттями, ще з часів Радянського Союзу, коли провідник, щоб вийти на рейс, мав занести хабар. Кожен провідник платив інструктору, він передавав ці гроші далі. Про це знали всі. Але проблема в тому, що ніхто не хотів свідчити проти цих людей", — повідомило анонімне джерело.

За словами співрозмовника видання, найбільше платили за те, щоб потрапити на престижні міжнародні маршрути. Щоб “відбити” виплачені хабарі, провідники брали “зайців”, тобто пасажирів без квитків, торгували алкоголем, перевозили посилки. На міжнародних рейсах, розповідають джерела, часто займалися контрабандою.

"Навіть попри всі побори, які йшли наверх, в середньому провідник "заробляв" додатково 2-3 свої зарплати", — розповів виданню колишній провідник.

Колишній посадовець "Укрзалізниці" повідомив "ВВС Україна", що раніше передавав дані про корупцію керівникам компанії, але реакції не було.

"Всі робили великі очі, ніби вперше чують про це. Я вмовляв провідників, начальників потягів свідчити про це, але не хотів ніхто. Те, що нарешті на це наважилися і прикрили цю схему "Дєда", це великий успіх", — каже він.

За інформацією джерела, високопосадовцю на прізвисько “Дєд” уже виповнилося 78 років, але він досі керував цією “мафією”, тримаючи під своїм контролем побори з провідників, контрабанду, перевезення безквиткових пасажирів та посилок, а також вирішував кадрові питання.

"ВВС Україна" звернулось до "Укрзалізниці" та до Нацполіції з проханням прокоментувати інформацію про затримання "Дєда".

Нагадаємо, у середу, 11 грудня, правоохоронці проводили слідчі дії, спрямовані проти діяльності організованої злочинної групи, яка “паразитувала” на рядових залізничниках.

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