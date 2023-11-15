В “Укрзалізниці” збільшилась кількість поїздів з жіночими купе: перелік рейсів

З 15 листопада вісім пасажирських поїздів виходять у рейси з жіночими купе.

В “Укрзалізниці” повідомили, що йдеться про поїзди “Київ — Ужгород”, “Дніпро — Трускавець”, “Київ — Кривий Ріг”, “Харків — Ясіня”, “Харків — Ужгород”, “Київ — Ужгород”, “Запоріжжя — Ужгород” та “Одеса — Рахів”.

Однак через ремонт колії на Закарпатті поїзд “Одеса — Рахів” у свій перший рейс з жіночими купе з Одеси вирушить 16 листопада, а із Рахова 17-го.

“Саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні”, — зазначають в “УЗ”.

Нагадаємо, від літа 2023 року жіночі купе функціонують у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.

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