- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 2 хв
В Умані чоловік жорстоко вбив маму і доньку, а тіла закопав за хатою: моторошні деталі
Під час конфлікту чоловік вбив спочатку одну жінку, а згодом — іншу. Тепер йому «світить» довічне.
Умань сколихнула новина про жахливе вбивство двох жінок. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у злочині.
Про це повідомили у поліції Черкаської області.
«Чоловік завдав жінкам смертельні удари молотком, а тіла закопав на подвір’ї їхнього власного будинку», — йдеться у повідомленні відомства.
До поліції звернулася родичка потерпілих й повідомила, що її сестра та племінниця не виходять на зв’язок і відсутні за місцем проживання.
Згодом правоохоронці встановили, що до зникнення жінок може бути причетний 48-річний чоловік, який періодично проживав з однією з загиблих.
«Під час обстеження подвір’я, поліцейські звернули увагу на свіжорозрихлений ґрунт за будинком, а розкопавши його — виявили тіла зниклих», — уточнили у поліції.
Затриманий чоловік зізнався, що 9 липня під час конфлікту завдав кілька ударів молотком по голові 62-річній жінці, після чого виніс її тіло за будинок та прибрав сліди злочину.
Через деякий час додому повернулася 43-річна жінка, конфлікт повторився, і зловмисник вчинив аналогічні дії щодо неї. Потім він викопав яму за будинком, помістив туди тіла обох жінок і засипав землею, накривши зверху дерев’яними піддонами.
Слідчі під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України.
За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, на Львівщині судитимуть 38-річного мешканця Старого Самбора, який до смерті забив власну 79-річну матір.