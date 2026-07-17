В Умані чоловік жорстоко вбив маму і доньку, а тіла закопав за хатою: моторошні деталі

Поліція розкрила злочин

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Умань сколихнула новина про жахливе вбивство двох жінок. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у злочині.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

«Чоловік завдав жінкам смертельні удари молотком, а тіла закопав на подвір’ї їхнього власного будинку», — йдеться у повідомленні відомства.

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До поліції звернулася родичка потерпілих й повідомила, що її сестра та племінниця не виходять на зв’язок і відсутні за місцем проживання.

Згодом правоохоронці встановили, що до зникнення жінок може бути причетний 48-річний чоловік, який періодично проживав з однією з загиблих.

«Під час обстеження подвір’я, поліцейські звернули увагу на свіжорозрихлений ґрунт за будинком, а розкопавши його — виявили тіла зниклих», — уточнили у поліції.

Затриманий чоловік зізнався, що 9 липня під час конфлікту завдав кілька ударів молотком по голові 62-річній жінці, після чого виніс її тіло за будинок та прибрав сліди злочину.

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Через деякий час додому повернулася 43-річна жінка, конфлікт повторився, і зловмисник вчинив аналогічні дії щодо неї. Потім він викопав яму за будинком, помістив туди тіла обох жінок і засипав землею, накривши зверху дерев’яними піддонами.

Слідчі під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть 38-річного мешканця Старого Самбора, який до смерті забив власну 79-річну матір.

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