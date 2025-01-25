В Умані дівчина вела стрім у соцмережі з російським прапором: як її покарали

В Умані затримано дівчину, яка під час етеру в соцмережі малювала прапор РФ на обличчі та висловлювалась проти України.

Про інцидент повідомили у поліції Черкаської області.

"Правоохоронці встановили особу дівчини. Нею виявилась 24-річна уманчанка. Її запросили до підрозділу поліції для встановлення обставин. Вона пояснила, що прапор РФ вона малювала для того, щоб привернути увагу російських користувачів", - йдеться у повідомленні відомства.

Відомості про подію зареєстровані в єдиному обліку. Дівчину поліцейські передали працівникам СБУ для повної перевірки.

Нагадаємо, у Кам’янському дівчина спалила прапор України під сміх друзів.

Читайте також: