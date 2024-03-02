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В Умані громадяни Ізраїлю влаштували стрілянину: як усе закінчилось (фото)

В Умані громадяни Ізраїлю влаштували стрілянину: як усе закінчилось (фото)

Підозрюваний іноземець, якого затримали в Умані / Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

За попередніми даними, постраждалих немає.

У Черкаській області затримали 4 громадян Ізраїлю, які влаштували стрілянину. Їх зобов'язали до березня покинути територію України, одному із порушників заборонили в'їзд до 2027 року. 

Про це повідомили в поліції Черкаської області. 

За даними поліції, 29 лютого в Умані іноземці, які їхали на авто Toyota Sienna, влаштували стрілянину. Очевидці на місце події викликали поліцію. 

Правоохоронці проаналізували відео із камер спостереження та розшукали порушників. Ними виявились 4 громадян Ізраїлю, віком від 24 до 28 років. 

У 27-річного іноземця також вилучили стартовий пістолет та 39 набоїв. Проти нього складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. 

Вилучений пістолет / © ГУ Національної поліції в Черкаській області
Вилучений пістолет / Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

"Працівники Уманського відділу Центрально-південного міжрегіонального управління ДМС ухвалили рішення про примусові повернення чотирьох громадян до країни походження й до 4 березня, цього року, вони мають самостійно покинути територію. А 27-річному порушнику міграційники заборонили вʼїзд до України до березня 2027 року", - повідомили у поліції. 

Нагадаємо, у місті на Хмельниччині вводять обмеження на в’їзд.

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