В Умані хасид побив жінку - її госпіталізували з травмами голови

У неділю, 25 вересня в Умані, близько 14:00, поблизу центрального ринку у районі паломництва хасид побив жінку.

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

"Один із паломників побив місцеву жительку. Жінку госпіталізували до лікарні. Також заявник, який звертався до поліції, просив додатково прибути кільком нарядам поліції через те, що після побиття зібралась ще група хасидів. Зараз на місці працює поліція. Встановлюють повні обставини події", - розповіла вона.

Зі слів 51-річної потерпілої, під час бійки між уманчанами і хасидами на її слова про виклик до поліції – один з хасидів вдарив її по голові металевим предметом і вона знепритомніла.

Як розповіла речниця, внаслідок події заради безпеки жінкам заборонили прохід до району паломників.

За словами медиків, у жінки попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і стан після втрати свідомості.

Нагадаємо, в Умані обмежили доступ до району паломництва хасидів.

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