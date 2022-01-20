В Умані маленька дитина блукала вулицями міста, поки нетвереза мати спала після посиденьок з друзями

В Умані маленька дитина блукала вулицями міста, поки нетвереза мати спала після посиденьок з друзями

Дівчинку помітила перехожа і звернулася до поліції.

В Умані 6-річна дівчинка не змогла потрапити додому, бо її нетвереза мати після застілля з друзями зачинилася вдома і спала. Дитина змушена була кілька годин ходити вулицями міста, поки її не помітила випадкова перехожа.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Черкаської області.

До поліції Умані звернулася місцева жителька. Вона розповіла, що близько 19:00 години виявила в центрі міста маленьку дівчинку без батьків. Містянка розпитала дитину і з'ясувала, що її мати випивала вдома з друзями, а сама дівчинка в цей час гралася на вулиці. Після застілля мати зачинилася і заснула, тож її донька не змогла потрапити додому, вона стукала, але ніхто не відчинив.

Батько у родині не проживає та участі у вихованні дітей не бере.

Жінка викликала працівників поліції та передала 6-річну дівчинку поліцейським ювенальної превенції. Правоохоронці тривалий час намагалися достукатися до матері дитини, та вона їх не чула, бо міцно спала.

Дівчинку помістили до "Обласного міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Умань Черкаської обласної ради”.

Близько 21:00 години, на спеціальну лінію звернувся батько дитини та повідомив про її зникнення. Чоловік розказав, що до нього зателефонувала колишня дружина й просила знайти доньку, якої вдома не виявила.

Родина раніше на обліку соцслужб не перебувала. Наразі вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності за невиконання нею обов'язків щодо виховання дітей. Жінка має ще одну 17-річну доньку, яка проживає з бабусею.

Нагадаємо, що Харківщині 11-річна дівчинка була вимушена шукати собі прихисток у знайомих, бо рідна мати просто не відчиняла їй двері. Як виявилось, жінка мала пристрасть до алкоголю, тож дитина хотіла її перевиховати, а жінку це вочевидь образило.

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