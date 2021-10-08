В Умані місцевий чоловік увірвався до будинку хасидів і побив двох іноземців

В Умані місцевий чоловік увірвався до будинку хасидів і побив двох іноземців

Поліція відкрила справу.

В Умані невідомий увірвався до будинку хасидської сім'ї і побив чоловіка.

Про це повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Східній, що біля могили Рабі Нахмана. Коли нападник увірвався до будинку, то у ньому перебувало подружжя та їхні діти. Невідомий накинувся на дітей. А потім на хасид на ім'я Шай та почав його бити. Крім того, він вигукував антисемітські висловлювання: "Шкода що Гітлер не вбив вас всіх, це не ваше місце"; "Це не ваша земля, валіть в Ізраїль".

За попередньою інформацією, нападник Анатолій працює адвокатом. під час нападу він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Повідомляється, ніби то він, користуючись своїми зв'язками, намагається "зам'яти" ситуацію. Зазначається, що Об'єднана єврейська громада України закликає поліцію забезпечити об'єктивне розслідування цієї справи.

Тим часом поліція Черкаської області повідомляє, що відкрито кримінальне провадження за фактом завдання іноземцям тілесних ушкоджень. За інформацією правоохоронців, мешканець Умані близько 22:00 зайшов на прибудинкову територію, де де проживає ізраїльтянин із сім'єю. Між чоловіками виник конфлік, який переріс у бійку.

Легкі тілесні ушкодження отримали 31 та 49-річні іноземці. Від надання медичної допомоги та госпіталізації вони відмовилися.

Як повідомлялося, у Чернігівській області односельці побили 30-річного хлопця, вивезли його до лісу і покинули. Постраждалого доправили до лікарні. У постраждалого діагностували забій грудної клітки, закритий перелом ребер, лівобічний пневмоторакс, забій передньої черевної стінки.

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