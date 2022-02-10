В Умані на перехресті дороги зіткнулися три вантажівки: один із автомобілів "роздавив" тягач цистерни

В Умані на перехресті дороги зіткнулися три вантажівки: один із автомобілів "роздавив" тягач цистерни

В аварії дивом ніхто не постраждав.

В Умані Черкаської області на автодорозі "Стрий — Ізварине" сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: там зіткнулися три вантажівки.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції області.

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Як стало відомо, подія сталася біля селища Орадівка. Там у вантажівку з причепом, яка зупинилася на повороті, щоб зробити маневр, на повній швидкості влетів автомобіль Isuzu Nqr. Автомобіль перекинувся на дорозі. У нього ж згодом врізався і Volvo з цистерною, що рухався зустрічною смугою.

В аварії дивом ніхто не постраждав.

“На винуватця аварії — 39-річного чоловіка — склали адміністративний протокол за статтею 124 (“Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів”) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рух автотранспорту, наразі, відновлено”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх торгово-розважальних центрів міста.

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