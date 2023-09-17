В Умані на святкуванні єврейського Нового року хасид поцілував шеврон бійця "Азову"

Сам шеврон має червоно-чорний колір та зірку Давида.

На святкуванні єврейського Нового року Рош га-Шан хасид поцілував шеврон військовослужбовця “Азова”. Під час цього з українським військовим зробили щемливе фото.

Зворушливий момент зафіксував фотограф Владислав Мусієнко.

Як видно з фотографії, на святкуванні єврейського Нового року паломник в Умані поцілував шеврон військовослужбовця “Азову”. Сам шеврон має червоно-чорний колір та зірку Давида.

“Умань, Україна. Хасид-прочанин цілує шеврон у вигляді червоно-чорного прапора з зіркою Давида на руці українського військового полку "Азов" із позивним "Ребе", – підписав світлину Владислав Мусієнко.

Він також додав, що військовий приїхав із передової на східному напрямку, щоб разом з іншими вірянами відсвяткувати Рош га-Шана.

Нагадаємо, що у Мережу потрапило фото з бійцем "Азова" на святкуванні Рош га-Шана в Умані.

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