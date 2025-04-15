В Умані пограбували та вбили військового: хто замовив злочин (фото)

Зловмисники до смерті побили чоловіка через борг Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України

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Черкаські поліцейські затримали осіб, причетних до побиття до смерті військового в Умані. З’ясувалося, що 44-річний потерпілий мав грошовий борг перед своєю знайомою. Вона вирішила отримати гроші, замовивши побиття боржника.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомив про це 15 квітня.

«Зловмисники до смерті побили чоловіка і заволоділи його автомобілем. Подія сталася у лютому 2025-го в місті Умань. Тіло загиблого зі слідами побиття виявили в автомобілі місцеві жителі на одній із вулиць. Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину та з’ясували, що загиблий — військовослужбовець», — йдеться у повідомленні.

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Зловмисники до смерті побили чоловіка на прохання його знайомої

До розслідування справи оперативники залучили працівників Управління стратегічних розслідувань, слідчих, аналітиків обласного главку, працівників кримінальної поліції територіального підрозділу та ГУНП, тож деталі вбивства було встановлено.

Зловмисники до смерті побили чоловіка - деталі злочину

Деталі злочину в Умані

«44-річний потерпілий мав грошовий борг перед своєю знайомою. Вона вирішила „вибити“ гроші з чоловіка. Цю справу жінка довірила товаришам, які раніше вже мали проблеми із законом», — розповіли поліцейські.

Під час зустрічі зловмисники почали бити військового спочатку руками та ногами, а потім — битою. У рахунок «компенсації» за борг, вони забрали його автомобіль та особисті речі. Потерпілого зловмисники поклали до багажника, а коли виявили, що він помер — кинули авто з тілом на вулиці.

Поліцейські покроково відпрацювали рух нападників та встановили всіх осіб причетних до злочину. Це — жителі міста Умань, чоловіки 30, 32, 39, 45, 50 років та 50-річна жінка. Їх затримали.

Зараз зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмисники до смерті побили чоловіка - поліція їх затримала

Слідчі вже повідомили затриманим про підозри. Трьом фігурантам інкримінують умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 ККУ), розбій (ч. 4 ст. 187 ККУ), незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 ККУ) та незаконне зберігання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309 ККУ).

Інших трьох підозрюють у розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом, нарузі над тілом (ч. 3 ст. 297 ККУ) та приховуванні злочину (ч. 1 ст. 396 ККУ).

Четверо підозрюваних перебувають під вартою, один — під домашнім арештом. Місце перебування ще одного співучасника встановлюється.

Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Буковині взяли під варту 18-річного хлопця, якого підозрюють у побитті до смерті дівчини. 27-річна Вікторія Тоненчук з Глибокої померла 10 квітня в чернівецькій лікарні після жорстокого побиття

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