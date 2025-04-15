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В Умані пограбували та вбили військового: хто замовив злочин (фото)
Чоловік заборгував гроші своїй знайомі, а та вирішила «вибити» борг.
Черкаські поліцейські затримали осіб, причетних до побиття до смерті військового в Умані. З’ясувалося, що 44-річний потерпілий мав грошовий борг перед своєю знайомою. Вона вирішила отримати гроші, замовивши побиття боржника.
Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомив про це 15 квітня.
«Зловмисники до смерті побили чоловіка і заволоділи його автомобілем. Подія сталася у лютому 2025-го в місті Умань. Тіло загиблого зі слідами побиття виявили в автомобілі місцеві жителі на одній із вулиць. Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину та з’ясували, що загиблий — військовослужбовець», — йдеться у повідомленні.
До розслідування справи оперативники залучили працівників Управління стратегічних розслідувань, слідчих, аналітиків обласного главку, працівників кримінальної поліції територіального підрозділу та ГУНП, тож деталі вбивства було встановлено.
Деталі злочину в Умані
«44-річний потерпілий мав грошовий борг перед своєю знайомою. Вона вирішила „вибити“ гроші з чоловіка. Цю справу жінка довірила товаришам, які раніше вже мали проблеми із законом», — розповіли поліцейські.
Під час зустрічі зловмисники почали бити військового спочатку руками та ногами, а потім — битою. У рахунок «компенсації» за борг, вони забрали його автомобіль та особисті речі. Потерпілого зловмисники поклали до багажника, а коли виявили, що він помер — кинули авто з тілом на вулиці.
Поліцейські покроково відпрацювали рух нападників та встановили всіх осіб причетних до злочину. Це — жителі міста Умань, чоловіки 30, 32, 39, 45, 50 років та 50-річна жінка. Їх затримали.
Зараз зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі вже повідомили затриманим про підозри. Трьом фігурантам інкримінують умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 ККУ), розбій (ч. 4 ст. 187 ККУ), незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 ККУ) та незаконне зберігання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309 ККУ).
Інших трьох підозрюють у розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом, нарузі над тілом (ч. 3 ст. 297 ККУ) та приховуванні злочину (ч. 1 ст. 396 ККУ).
Четверо підозрюваних перебувають під вартою, один — під домашнім арештом. Місце перебування ще одного співучасника встановлюється.
Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Буковині взяли під варту 18-річного хлопця, якого підозрюють у побитті до смерті дівчини. 27-річна Вікторія Тоненчук з Глибокої померла 10 квітня в чернівецькій лікарні після жорстокого побиття
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