В Умані поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар

Слідчій намагався знищити 500 доларів.

В Умані Черкаської області затримали слідчого районного управління поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області. Він вимагав з містянина 2000 доларів США за повернення вилученого автомобіля Audi А6.

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Про це повідомляють у обласній прокуратурі Черкаської області.

Так, 15 червня, близько 16:00 старший дізнавач зустрівся із заявником і одержав від нього частину хабара - 500 доларів. Після чого був затриманий.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності затриманий намагався з’їсти отримані гроші.

"Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди", - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Дніпрі Служба безпеки України викрила суддю одного з районних судів міста. За винесення фейкового судового рішення він просив 2,5 тисячі доларів.

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