В Умані попереджають про загрозу ракетних ударів під час напливу хасидів для святкування Рош га-Шана

Від 19 до 30 вересня в Умані Черкаської області будуть посилені заходи безпеки через щорічний наплив паломників для святкування Рош га-Шана.

Відповідне рішення було ухвалене у зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози з боку Росії, аби дестабілізувати міжнаціональні відносини і завдати шкоди міжнародному іміджу України.

Про це заявив очільник Черкаської області Ігор Табурець.

"Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій", - написав Табурець.

Внаслідок цього, у зазначений період у місті діятимуть:

заборона на проведення будь-яких масових заходів;

заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;

посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;

заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;

обмеження доступу до місць паломництва.

Зазначається, що сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, а район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

"Нагадую, що Служба безпеки України та Національна поліція України рекомендують вірянам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, зобов’язані дотримуватися всіх вимог безпекових заходів", - наголосив Табурець.

Нагадаємо, 8 серпня під час повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала система протиповітряної оборони. Від залишків збитої ракети двоє людей отримали поранення. Пізніше стало відомо, що один з госпіталізованих помер у лікарні. Внаслідок цього, існує загроза і для громадян Ізраїлю, які приїхали до міста.

Читайте також: