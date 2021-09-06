В Умані серед паломників-хасидів реєструють перші випадки зараження коронавірусом: яка ситуація в місті

В Умані серед паломників-хасидів реєструють перші випадки зараження коронавірусом: яка ситуація в місті

На святкування Рош га-Шана приїхали понад 23 тисяч паломників.

В Умані, куди на святкування іудейського Нового року Рош га-Шана з'їхалися тисячі хасидів, зареєстрували перші випадки захворювання на коронавірус.

Про це пише видання APnews.

Так, за даними місцевих медиків, епідеміологічна ситуація в регіоні нестійка. Водночас захворюваність знаходиться під "контролем і наглядом, щоб присутні дотримувалися протиепідеміологічних вимог".

"Уже зареєстровані перші хворі серед прибулих до нас паломників", — підкреслила начальник Уманського міського управління Держпродпотребслужби в Черкаській області Лариса Качанова.

У той же час кількість інфікованих наразі невідомо.

Відзначимо, що станом на 5 вересня до Умані приїхали 23 тисячі паломників-хасидів, зокрема 1730 дітей. За порядком у місті стежать понад 600 поліцейських і більше 200 нацгвардійців.

Нагадаємо, що в Умань доправили близько двохсот тисяч масок та двадцять тисяч антисептиків.

Новини України: до Умані почали заїжджати хасиди для святкування юдейського нового року

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