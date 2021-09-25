В Умані школярка вистрибнула з восьмого поверху: дівчинка загинула

В Умані школярка вистрибнула з восьмого поверху: дівчинка загинула

Поліція відкрила кримінальне провадження.

В Умані Черкаської області школярка розбилася, коли випала з восьмого поверху.

Про це розповіла "Суспільному" речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

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Нещасний випадок стався близько 19:00 23 вересня. "До поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Незалежності в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху. Травми були несумісні із життям. Медики констатували смерть", – розповіла вона.

Поліція опитала очевидців, а також вилучила і розблокувала мобільний телефон школярки. Утім, за попередньою інформацією підозрілих смс-повідомлень не виявили. Смартфон направлено на експертизу.

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Як повідомлялося, у Харкові 13 вересня неповнолітня дівчинка стрибнула з даху багатоповерхового житлового будинку. Попередньо, вона гуляла зі своєю подругою, на очах якої і вкоротила собі віку.

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