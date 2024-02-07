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В Умані та Новомосковську пролунали вибухи - моніторингові канали

В Умані та Новомосковську пролунали вибухи - моніторингові канали

Ворожі дрони атакували Україну / Фото: ТСН.ua

Триває тривожна для українців ніч.

В Умані та Новомосковську пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Також триває атака дронів на Україну.

Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, що кілька груп "шахедів" рухаються на півночі Дніпропетровщини,  курсом на Дніпро, Павлоград. 

"Умань, залишайтеся в укриттях! Чергова група "шахедів" у вашому напрямку!", - йдеться у повідомленні. 

"Група "шахедів" на  Дніпро!", - додають в ПС ЗСУ. 

Нагадуємо, що у ніч проти 7 лютого 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками

Також моніторингові канали попередили про виліт 9 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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