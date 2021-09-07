В Умані в гуртожитку сталася пожежа: постраждали шестеро неповнолітніх

В Умані в гуртожитку сталася пожежа: постраждали шестеро неповнолітніх

Четверо отруїлися чадним газом, а двоє поранилися склом, коли намагалися вилізти через вікно.

У гуртожитку Уманського національного університету садівництва сталася пожежа. Рятувальники евакуювали майже 30 людей.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

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За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Чотирьом неповнолітнім, які отруїлися чадним газом, медики надають допомогу у місцевій лікарні. Двоє неповнолітніх травмувалися склом. Під час пожежі на першому поверсі вони намагалися вибратися на вулицю через вікно.

Наразі встановлюються причини загоряння.

Нагадаємо, що в Умані рятувальники загасили вогнище, яке розвели паломники на балконі.

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