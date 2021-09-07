В Умані в гуртожитку сталася пожежа: постраждали шестеро неповнолітніх

Четверо отруїлися чадним газом, а двоє поранилися склом, коли намагалися вилізти через вікно.
У гуртожитку Уманського національного університету садівництва сталася пожежа. Рятувальники евакуювали майже 30 людей.
Про це інформує пресслужба Нацполіції.
За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Чотирьом неповнолітнім, які отруїлися чадним газом, медики надають допомогу у місцевій лікарні. Двоє неповнолітніх травмувалися склом. Під час пожежі на першому поверсі вони намагалися вибратися на вулицю через вікно.
Наразі встановлюються причини загоряння.
Нагадаємо, що в Умані рятувальники загасили вогнище, яке розвели паломники на балконі.