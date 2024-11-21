В умовах війни децентралізована генерація стійкіша, ніж традиційна – гендиректор ДТЕК для AР

За його словами, ключова перевага "зеленої" розподіленої генерації полягає в тому, що її можна набагато швидше відновити.

Децентралізовані електростанції, зокрема об’єкти "зеленої" енергетики, стійкіші до обстрілів, ніж традиційні електростанції в умовах повномасштабної війни.

Про це в інтерв’ю Associated Press заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Він розповів, що ключова перевага "зеленої" розподіленої генерації полягає в тому, що її можна набагато швидше відновити, ніж традиційні електростанції.

"Різниця між централізованою і так званою децентралізованою генерацією полягає в тому, що вона набагато стійкіша і її важче зруйнувати", – сказав Тимченко.

Гендиректор ДТЕК наголосив, що енергетики не мають іншого вибору, окрім як відновлювати пошкоджені ворогом об’єкти, бо люди мають бути зі світлом.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова готує до будівництва проєкт Полтавської вітроелектростанції потужністю 650 МВт.

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