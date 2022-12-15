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В університеті культури презентували творчу лабораторію майбутнього SPACE-STUDIO "ПоплавОК" Актуально

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В університеті культури презентували творчу лабораторію майбутнього SPACE-STUDIO "ПоплавОК"

Університет культури завжди був і залишається флагманом з впровадження інновацій у навчальний процес, це потужна освітня корпорація із сучасними мультимедійними технологіями, лабораторіями та європейським студентським сервісом. Яскравим підтвердженням цього стало відкриття у виші високотехнологічного знімального павільйону, лабораторії майбутнього SPACE-STUDIO «ПоплавОК». 

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Креативний простір для студентів призначений для фото- і відеозйомок телевізійних проєктів, музичних кліпів, ТікТоків. Новітні технології дозволяють реалізувати різноманітні проєкти і втілити будь-які ідеї. 

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Михайло Поплавський, презентуючи студентам студію, акцентував: «Місія університету культури – вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію України! Ми об'єднали найпрогресивніших та найталановитіших студентів країни і створили всі умови для реалізації їхніх творчих амбіцій. Розробили Інноваційний Діджиталізований Університет, що увібрав найкращі спеціальності! Дякую за ваш вибір, довіру та визнання!».

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Як стало відомо, кількість вступників до університету культури у 2022 році зросла більше ніж на 50 відсотків у порівнянні з минулим роком. Це є результатом вдалої маркетингової стратегії, іміджевої комунікації та зірковому професорсько-викладацькому складу університету. 

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До речі, за результатами рейтингу університет культури є лідером Топ-10 найкращих культурно-мистецьких закладів вищої освіти України другий рік поспіль (2021/2022 рр.) 

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«Вступна кампанія 2022 року в умовах воєнного стану була непростою, та ми впоралися із цим завданням, і це є нашою спільною перемогою на освітньому фронті. 

Нині ситуація на освітньому ринку – стабільно напружена. Але в нас достатньо досвіду і можливостей, щоб ефективно працювати і відповідно реагувати на виклики часу. Стратегічну ініціативу, яку започатковано, потрібно потужно розвивати, ми не маємо збавляти темп, планка піднята дуже високо. Успіху досягає той, хто на кілька кроків випереджає час», – підкреслив Михайло Поплавський. 

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2023 рік ректор ЗВО проголосив - Роком інновацій в університеті культури та презентував присутнім у залі стратегію розвитку з цілями та діями, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу – «Університет у смартфоні», створення бази відеолекцій, автоматизація університету культури через SRM-систему, запуск метавсесвіту та VR-освіти, тримати курс на створення університету майбутнього. 

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«Університет культури чекає на амбіційних, талановитих, неординарних і креативних абітурієнтів 2023. Сьогодні успіху досягають ті, у кого є внутрішній потенціал, стрижень, характер, мета та воля до перемоги! Саме це формує образ студента університету культури!

Я мрію, щоб в Україні було модно вчитися в українських університетах. 

Щоб талановиті, успішні молоді випускники вузів залишалися в Україні!

Успішні українці – успішна Україна! 

Тримаймо разом українську хвилю!» – зазначив Михайло Поплавський. 

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Дата публікації
Перегляди
182
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