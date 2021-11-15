В упаковці була сіль: в Україні продають фальсифікований пральний порошок відомого бренду

В упаковці була сіль: в Україні продають фальсифікований пральний порошок відомого бренду

У Держпродспоживчслужбі закликали українців, які стали жертвами шахраїв, одразу звертатись до поліції.

В Україні на одному із сайтів продають фальсифікований пральний порошок відомого бренду.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі Рівненської області.

До Держпрожспоживслужби звернулась жителька Рівненської області, яка повідомила, що в Інтернеті у фізичної особи придбала пральний порошок, вартістю 620 грн.

"При використанні порошку виявилось, що одяг не виправся, запах свіжовипраної білизни був відсутній, а сам порошок схожий на кухонну сіль. Маркування товару виявилось не чітке, розмите, що свідчить про підозру фальсифікату продукту", - йдеться у повідомленні.

Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

У Держпродспоживслужбі закликали українців, які стали жертвами шахраїв, одразу звертатись до поліції.

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