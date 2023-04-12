В УПЦ МП можуть відібрати другу найбільшу святиню в Україні: що відомо

Українська православна церква, афільована з Московським патріархатом, незабаром може втратити свою другу головну святиню в Україні - Свято-Успенську Почаївську Лавру в Тернопільській області. Міністерство культури та інформаційної політики запускає той самий механізм, що і в Києво-Печерській Лаврі - припинення договору оренди і повернення в державну власність приміщень Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника.

Позицію Мінкульту підтримали у Верховній Раді - днями парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував народним депутатам підтримати розірвання з УПЦ МП договору оренди Почаївської лаври. Нинішній договір оренди розрахований до 2052 року.

Про свої плани щодо використання Почаївської Лаври вже заявили Православна церква України і Українська греко-католицька церква.

Яка на сьогодні склалася ситуація з виселенням УПЦ МП з Почаєва - читайте в матеріалі ТСН.ua.

УПЦ МП "попросили на вихід"

Виселення УПЦ МП з Почаєва анонсував у березні міністр культури Олександр Ткаченко.

"У нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів в Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів прийому-передачі", – сказав очільник Мінкульту.

Ткаченко не уточнив, які саме храми мав на увазі, але скоріше за все йдеться про Успенський собор Почаївської лаври (кінець ХVІІІ ст.).

Міністр також повідомляв про позов до суду щодо повернення церкви, яка перебуває в користуванні УПЦ МП. За його словами, "священик, який керує в Почаївській лаврі" (вочевидь, йдеться про намісника монастиря УПЦ МП митрополита Почаївського Володимира (Мороза)), не допустив представників державного заповідника до церкви. Ткаченко попередив, що через такі дії ієрарха буде відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання користуванню майном держави.

У Раді висловились щодо повернення Лаври

У Верховній Раді сьогодні є політична воля, щоб забезпечити "повну духовну незалежність" України від релігійних організацій, пов'язаних з Росією.

Про це розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

Коментуючи рішення комітету підтримати виселення УПЦ МП з Почаївської лаври, Кравчук заявила:

"У нас практично весь комітет серед ініціаторів цього звернення і ми фактично одноголосно схвалили цю постанову. Але це політичний прояв, бо ми депутати, виразники інтересів українського народу. Цей процес має отримати продовження в юридичній площині. Верховна Рада, коли це буде винесено на розгляд, дуже сподіваюся, що підтримає цю заяву. Але і без того Мінкульт, який був присутній при розгляді на комітеті, сказав - так, ми будемо займатися в тому числі і вивченням договору".

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Депутатка нагадала, що Московський патріархат отримав у безоплатне користування Почаївську лавру "20 з хвостиком років" тому.

"Почаївська лавра, друга найбільша святиня в Україні, є державною власністю і належить до відповідного заповідника. За весь цей час жодної перевірки, ні від Мінрегіонбуду, ні від Мінкульту, допущено на цю територію не було. Будують, перебудовують, і очевидно, що охоронне законодавство на таку святиню і пам'ятку архітектури поширюється", - наголосила вона.

Кравчук висловила сподівання, що Кабінет міністрів "паралельно навіть не буде чекати на ухвалення цієї постанови, а вже буде вивчати відповідні документи".

За її словами, договір з УПЦ МП, "який був підписаний ще за Кучми, ще більш невигідний, ніж по Києво-Печерській Лаврі".

"Але є політична воля отримати повну духовну незалежність. Тому я сподіваюся, що в межах діючого законодавства, а може і нового, Верховна Рада підтримає законопроєкт про заборону діяльності будь-якої релігійної організації, яка афільована з країною-агресором", - додала депутатка.

На Почаївську Лавру претендують ПЦУ і УГКЦ

Синод Православної церкви України 28 березня вирішив зареєструвати власний монастир у Почаївській Лаврі, яка поки ще залишається в оренді в УПЦ МП. Монастир ПЦУ стане юридичною особою, якій можна буде передати майно та приміщення Лаври.

"У складі Тернопільської єпархії Православної церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української православної Церкви (Православної церкви України)", – повідомили в ПЦУ.

Священноархімандритом (керівником) монастиря був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.

Митрополит Нестор в інтерв'ю "Суспільному" заявив, що Почаївська Лавра "переважну частину своєї історії була православною святинею".

"Якщо говорити про тих парафіян, які ходять в Лавру, тих паломників, які до неї приїжджають, ті навколишні міста і села в даному регіоні, – в південній Волині, то ми бачимо, що це все повністю регіон православний. На території волинської частини нашої області греко-католицька церква майже не має громад, майже не має парафій, майже не має парафіян. Якщо говорити про те, як Почаївську Лавру сприймає народ, саме паломники, то ми розуміємо, що для всіх у сприйнятті вона завжди буде саме православною святинею", - заявив митрополит.

Своєю чергою, глава УГКЦ Святослав Шевчук в інтерв'ю "Українській правді" заявляв, що теж хоче отримати право проводити богослужіння у Почаївській Лаврі, оскільки вона впродовж понад 100 років (1713-1832 - ред.) належала греко-католикам.

"Ми не хочемо сьогодні пред'являти якісь майнові претензії комусь. Але ми говоримо, що це історично великий духовний центр нашої церкви... Тому от ті, які прийматимуть рішення, кому дати доступ для можливості молитися, мусять враховувати, що Почаївська Лавра має історичне відношення до нашої церкви". - наголосив Святослав Шевчук.

Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври

Уряд запустив процес виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Духовенству УПЦ МП було запропоновано до 29 березня звільнити усі будівлі Лаври та передати майно державі.

Приводом для розірвання договору оренди стала аудиторська перевірка Міністерства культури, яка виявила порушення при користуванні історичними пам'ятками - близько 40 незаконних новобудов на території Лаври.

Частина ченців УПЦ МП погодилась залишити територію монастиря, ще частина на чолі з архімандритом Авраамієм перейшла до Православної церкви України. Втім, настоятель монастиря УПЦ МП митрополит Павло і його прихильники категорично заявили, що не будуть звільняти приміщення Лаври.

СБУ оголосила підозру митрополитові Павлу за статтею "виправдання агресії Росії". Йому обрали запобіжний західу вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

Наразі представники УПЦ МП залишаються на території Лаври. Вони кілька разів не пускали на територію комісію Мінкульту, яка має провести ревізію і підготувати приміщення для передачі на баланс держави. Комісія змогла розпочати роботу лише 12 квітня.

Втім, українська влада наполягає, що не буде вдаватися до радикальних силових дій і "витягати за бороду" з Лаври представників УПЦ МП.

Тим часом, Православна церква України вже проводить свої богослужіння в Києво-Печерській Лаврі.

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