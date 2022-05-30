В УПЦ МП погрожують посиленням загрози безпеці України, якщо їх заборонять

В УПЦ МП погрожують посиленням загрози безпеці України, якщо їх заборонять

До Верховної Ради подали 2 законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Представники цієї релігійної конфесії - проти і погрожують посилити загрози національній безпеці України, якщо їх заборонять.

Таку заяву релігійні діячі зробили під час слухань обговорення цих законопроєктів. Противники заборони УПЦ МП назвали таке рішення "поспішним та необдуманим".

Про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради.

"Заборона і припинення існування найбільшої православної конфесії в Україні не послабить, а навпаки, посилить загрози національній безпеці України", - заявили вони.

Тим часом ініціатори законопроєкту вважають, що Українська православна церква є середовищем підтримки ворожої ідеології "руского міра" та формою інструменталізації релігійних організацій України з метою посилення впливу на населення, як додаткового знаряддя війни.

Варто зазначити, що до слухань було залучено релігійних діячів різних конфесій, науковців, представників громадського суспільства, юристів, народних депутатів тощо.

Як повідомляли раніше, настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив хитрість УПЦ щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

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