В уряді назвали будинки, які не зачеплять відключення світла: деталі

В Україні будинки з електроопаленням включать до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому планових відключень світла для них не передбачено.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 16 січня.

З його слів, Кабінет міністрів та штаб з ліквідації наслідків обстрілів уже протокольно оформили рішення, згідно з яким житлові будинки з електроопаленням більше не підпадатимуть під планові обмеження. Втім, наголосив він, такі будівлі можуть знеструмити за умови аварійних відключень.

«Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть вже відносити (до критичної інфраструктури — Ред.), і не будуть виключатись, за виключенням очевидно аварійних відключень, коли система відключає об’єкти критичної інфраструктури також», — сказав Шмигаль.

Очільник Міненерго каже, що Україна має технічну можливість отримувати до 2,3 ГВт з Європи, проте зараз існує «перекіс». Адже вночі імпорт закуповується в повному об’ємі, але вдень імпортується менше 30% від фізичних спроможностей.

За словами Шмигаля, для виправлення ситуації найближчими днями НКРЕКП підвищить прайс-кепи для денних годин, що зробить закупівлю європейської електрики вигіднішою та дозволить залучити максимум потужності в пікові години.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що внаслідок атак дронів і ракет РФ в Україні не залишилося жодної не пошкодженої ударами електростанції. Через останній масовані обстріли найкритичніша ситуація з енергозабезпеченням склалася у Києві і на Київщині, в Одеській області та прифронтових громадах.

Крім того, міністр енергетики звернувся із закликом до бізнесу щодо світла. Урядовець просить підприємців вимкнути вивіски та рекламу, щоб економити електроенергію. Він пояснив, що влада проводить інвентаризацію наявних ресурсів і їхній перерозподіл, аби допомога в першу чергу надходила тим, хто потребує її найбільше.