В уряді назвали ціль нічного масованого удару армії Росії

Атака на енергетику. / © ТСН.ua

Вночі та зранку 23 грудня армія РФ вдарила по енергетиці України. Внаслідок атаки найбільше постраждали об’єкти у західних областях.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки», — наголосила очільниця Кабміну.

По всій території країни застосовують графіки аварійних відключень. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Одразу після нічного обстрілу ми скоординували всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет», — наголосила Свириденко.

Як повідомлялося, вночі 23 грудня армія РФ вдарила по об’єктах енергетики. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Дата публікації 10:05, 23.12.25