В уряді назвали ціль нічного масованого удару армії Росії
Цієї ночі західні області України опинилися під масованою атакою.
Вночі та зранку 23 грудня армія РФ вдарила по енергетиці України. Внаслідок атаки найбільше постраждали об’єкти у західних областях.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки», — наголосила очільниця Кабміну.
По всій території країни застосовують графіки аварійних відключень. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
«Одразу після нічного обстрілу ми скоординували всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет», — наголосила Свириденко.
Як повідомлялося, вночі 23 грудня армія РФ вдарила по об’єктах енергетики. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.