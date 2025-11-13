В уряді Німеччини прокоментували корупційний скандал в Україні: що сказали

Прапор Німеччини / © Pexels

Уряд Німеччини заявив, що продовжує довіряти Україні, попри корупційний скандал в енергетичному секторі, який нині набирає обертів. Водночас Берлін уважно відстежуватиме подальший розвиток подій.

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус у коментарі DW.

«За нашою оцінкою, ми перебуваємо в найтіснішому довірливому контакті з президентом України Володимиром Зеленським і продовжуємо бути поруч, зокрема в таких ситуаціях», — сказав Корнеліус.

Водночас він підкреслив, що Берлін уважно слідкуватиме за тим, як розвиватиметься справа.

«Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі», — заявив він, додаючи, що рішення залежатимуть від перебігу розслідування.

Речник уряду також наголосив: нині «у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів — що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення».

Корнеліус уточнив, що під час німецько-українських міжурядових консультацій, запланованих на кінець року, питання корупції не включене до порядку денного і не розглядатиметься, адже це не передбачено програмою зустрічі.

Раніше повідомлялося, що Уряд України розпочав комплекс рішень для «перезапуску менеджменту» НАЕК «Енергоатом» на тлі корупційного скандалу.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».