В уряді закликали регіони вже розпочинати підготовку до наступної зими

Підготовка до зими

Реклама

Уряд закликає українські громади не зволікати з підготовкою до наступного опалювального сезону та вже у лютому розпочинати необхідні роботи.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, повідомляє Новини.LIVE.

За його словами, Кабінет Міністрів працює над комплексним реформуванням сфери теплопостачання, що передбачає зміну підходів до управління тепловою інфраструктурою безпосередньо на місцях.

Реклама

Окрему увагу уряд приділяє підвищенню енергоефективності житлового фонду. Уже діє програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Світлодім, яка спрямована на модернізацію будинків і зменшення споживання енергоресурсів.

Ще одним ключовим напрямом є посилення енергонезалежності регіонів. Для цього Україна активно залучає донорську допомогу, зокрема для встановлення потужних газових когенераційних установок і газових блочних модульних котелень. Це дозволяє громадам диверсифікувати джерела теплопостачання, підвищити стійкість систем і швидше реагувати на надзвичайні ситуації.

«Ми намагаємося не лише реагувати на поточну ситуацію, а й дивитися в майбутнє, проводячи реформування галузі теплопостачання з урахуванням викликів цієї зими. Акцент робимо на децентралізації та резервуванні. Саме тому вже у лютому закликаємо громади готуватися до наступного опалювального сезону», — наголосив Ковальчук.

Раніше повідомлялося, що Київрада планує надати одноразову матеріальну допомогу 40 000 грн мешканцям, чиє житло постраждало через аварії на водо- та тепломережах.

Реклама

Ми раніше інформували, що в ISW вважають, що Кремль використав «енергетичне перемирʼя» виключно для накопичення ракет та тиску на мирні переговори.