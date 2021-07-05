В уряді назвали країни, з якими домовляються про визнання українських "ковідних-сертифікатів"

В уряді назвали країни, з якими домовляються про визнання українських "ковідних-сертифікатів"

Перемовини про визнання українських "ковідних-сертифікатів" тривають.

В Україні "ковідні-сертифікати" почали працювати у тестовому режимі від 1 липня у застосунку "Дія". Цей документ має два формати — внутрішній і зовнішній. Останній потрібен під час подорожей і наразі МЗС веде переговори з усіма європейськими країнами, зокрема і з Грузією, Туреччиною і Мальтою, щодо визнання українських "ковід-сертифікатів".

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "РБК-Україна".

Водночас, як додали в Офісі віцепрем'єр-міністра з євроінтеграції, тривають перемовини про визнання українського документа і владою Кіпру і Франції.

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"Від 11 червня 2021 року Україна та Угорщина взаємно визнають сертифікати про вакцинацію один одного, що дозволяє громадянам подорожувати з національними сертифікатами про повну вакцинацію. Угорщина - перша країна ЄС, яка визнала український сертифікат вакцинації", - нагадала пані пресаташе посольства Угорщини в Києві Маріанна Берчек.

Нагадаємо, що українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату.

Раніше повідомлялося, що ЄС може визнати українські COVID-сертифікати до кінця літа.

ТСН.ua розпитав про COVID-сертифікати у проєктної менеджерки у Міністерстві цифрової трансформації Катерини Чорногоренко і у Міністерстві охорони здоров'я України. Що це за сертифікат і чи пустять з ним до Європи — читайте у нашому матеріалі.

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Новини України: коронавірусні сертифікати починають працювати у тестовому режимі

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