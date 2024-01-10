"В уряді ніхто не працював над відповідним законом про мобілізацію" – народний депутат

Народний депутат Вадим Івченко ("Батьківщина"), зазначив, що сьогодні, 10 січня, будуть розглядати і голосувати щодо рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки про зміни у законопроєкті про мобілізацію.

Про це він розповів в ефірі "Радіо.Свобода".

За словами Івченка, в уряді "ніхто не працював над відповідним законом про мобілізацію".

"Уряд сьогодні пропонує покращити цей законопроєкт рекомендаціями комітету. Це означає, що ми маємо підготувати рекомендації, що ми залишаємо, що ми прибираємо, що залишаємо в діючій нормі. Тобто уряд, отримавши від усіх міністерств пропозиції, не врахував (їх в законопроєкті - ред.) і просто передав до Верховної Ради для того, щоб Рада працювала. І сьогодні фактично комітет з нацбезпеки є адвокатом Міністерства освіті, Нацполіції, державної служби. Це означає, що в уряді ніхто не працював над відповідним законом. Його просто ухвалили і далі відправили Верховні Раді – хай Верховна Рада розбирається із суспільством, з міністерствами і так далі. Задля того, щоб напрацювати комплексний законопроєкт", - зауважив він.

Вадим Івченко також додав, що народні депутати підготують свої рекомендації, а далі комітет буде визначатися, чи буде він підтримувати законопроєкт з рекомендаціями, або парламентарі будуть рекомендувати Міністерству оборони забрати назад законопроєкт і подати заново.

"Але таким, як ми напрацювали в робочих групах і дали рекомендації від комітету", - резюмував він.

Нагадаємо, для фінансування мобілізації у ВР пропонують ввести "мобілізаційний збір" – хто його платитиме.

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