В уряді пояснили, як працюватиме громадський транспорт під час посиленого карантину

В уряді пояснили, як працюватиме громадський транспорт під час посиленого карантину

В Україні не планують зупиняти транспорт через локдаун, але низку обов'язкових правил для персоналу таки встановлять.

В Україні не планують закривати громадський транспорт у випадку впровадження локдауну. Однак для водіїв і працівників транспорту буде встановлена вимога обов'язкової вакцинації, а для пасажирів - маскового режиму.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 вересня під час пресконференції.

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"Щодо транспорту, звичайно ми будемо ставити вимогу - вакцинація водіїв і працівників транспорту. Тобто тут підхід буде до всіх справедливий і однаковий. Колективи мають бути вакциновані. В "жовтій" зоні - мінімум одна доза (вакцини. - Ред.), в "червоній" зоні - мінімум дві дози вакцини", - заявив Шмигаль.

За його словами, стосовно пасажирів буде зберігатися масковий режим та соціальна дистанція. Ідею впровадження COVID-сертифікатів для проїзду в транспорті прем'єр вважає недоцільною.

"Звичайно, в громадському транспорті вимагати сертифікати - це недоцільно. Як в метро можна вимагати у пасажирів, яких іде великий потік в годину пік. Тому масковий режим і вакцинація працівників громадського транспорту. Це ті вимоги, які будуть обов'язковими", - зазначив він.

Український прем'єр наголосив, що наразі закривати транспорт в Україні не планують, так само, як не збираються впроваджувати жорсткий карантин, який міг би зашкодити економіці держави.

"Я ще раз повторюю, наша мета - захистити людей. При цьому не втручаючись в економіку, не роблячи жорсткого локдауну. Адаптивний карантин залишається адаптивним, як він і був. Тобто основні параметри адаптивного карантину в постанові лишаються, вони будуть діяти. Але він буде полегшений для тих колективів, які пройдуть курси вакцинації", - додав урядовець.

Нагадаємо, Україну можуть перевести до "жовтої" зони карантину, а відтак посилити обмеження, вже, найімовірніше, цього тижня. Для цього має відбутися засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

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