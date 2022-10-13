В уряді розповіли, коли і як розпочнеться опалювальний сезон в Україні

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно — щойно середньодобова температура опуститься нижче +8 градусів протягом трьох днів.

Про це повідомила пресслужба уряду України.

"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін! Він почнеться як і планували: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C. Навіть погода на нашому боці", — наголосив Олексій Чернишов.

За його словами, у майже 4 тисяч населених пунктах знову є світло. За дві доби вдалося швидко відремонтувати пошкодження від ракетної атаки ворога. Чернишов наголосив, що Уряд та місцева влада згуртовані та єдині як ніколи.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що готовність України до опалювального сезону складає 88%. У першій декаді жовтня цей показник має наблизитись до 100%.

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