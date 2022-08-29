В уряді розповіли, коли можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС

Точніше про можливий початок переговорів можна буде говорити ближче до кінця 2022 року.

Переговори про членство України в Європейському Союзі можуть розпочатися 2023 року.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Реалістично абсолютно виглядає 2023 рік. Європейський Союз не почав із нами працювати тільки 23 червня. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитання і ми це робили разом із ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію, тобто розуміння України дуже велике. Тому певні процедури – такі, як скринінг, оцінка ринків, законодавство – це не те, що потребує років, а це вже робота, яку потрібно оформити, тому абсолютно реалістично перейти до переговорів після всіх оцінок уже 2023 року", - сказала вона

Також, за її словами, Україна зможе підготуватись до вступу до ЄС за три роки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України заявив, що "митний безвіз" з ЄС запрацює в Україні вже цього року.

Читайте також: