В уряді заявили, що в Україні почався рух до стабілізації ситуації з COVID-19

В уряді заявили, що в Україні почався рух до стабілізації ситуації з COVID-19

Тим часом у країнах Західної Європи наразі фіксується нова хвиля COVID-19.

Україна наразі вийшла на плато захворюваності на COVID-19 - почався рух до стабілізації ситуації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента 15 листопада.

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З його слів, протягом минулого тижня виявлено 139,9 тис. нових випадків коронавірусу, а тижнем раніше – 152 тис.

Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб порівняно з 34 тис. позаминулого тижня.

Своєю чергою, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що у країнах Західної Європи наразі фіксується нова хвиля захворюваності – минулого тижня зафіксовано піковий показник на рівні 2 млн хворих. Натомість у країнах Східної Європи, зокрема в Естонії та Румунії, ситуація з COVID-19 стабілізується.

Крім того, як зазначається, в Україні зберігаються високі темпи вакцинації – за минулий тиждень зроблено понад 1,6 млн щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Читайте також:

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