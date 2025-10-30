- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 290
- Час на прочитання
- 1 хв
В усій Україні запроваджені графіки відключень світла: подробиці
Графіки погодинних відключень електроенергії сьогодні застосовуються від 08:00 до 19:00.
В усіх регіонах України 30 жовтня запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії — графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності.
Про це повідомило «Укренерго».
«Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання», — вказано в заяві компанії.
Час і обсяг обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень: від 08:00 до 19:00 — обсягом від 1 черги до 2 черг.
Графіки обмеження потужності: від 08:00 до 19:00 — для промислових споживачів.
В «Укренерго» зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, і порадили стежити за повідомленнями обленерго.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 30 жовтня масовано атакувала Україну дронами і ракетами, зокрема гатила по енергосистемі. У більшості регіонів були запроваджені аварійні відключення світла. Компанія ДТЕК заявила про запровадження екстрених відключень у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.