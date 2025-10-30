В усій Україні запроваджені графіки відключень світла: подробиці

Відключення світла / © ТСН.ua

В усіх регіонах України 30 жовтня запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії — графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності.

Про це повідомило «Укренерго».

«Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання», — вказано в заяві компанії.

Час і обсяг обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень: від 08:00 до 19:00 — обсягом від 1 черги до 2 черг.

Графіки обмеження потужності: від 08:00 до 19:00 — для промислових споживачів.

В «Укренерго» зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, і порадили стежити за повідомленнями обленерго.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 30 жовтня масовано атакувала Україну дронами і ракетами, зокрема гатила по енергосистемі. У більшості регіонів були запроваджені аварійні відключення світла. Компанія ДТЕК заявила про запровадження екстрених відключень у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.