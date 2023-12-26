В усьому Криму було гучно: які ще об'єкти, крім корабля "Новочеркаськ", були уражені вночі

В ніч проти 26 грудня були потужно обстріляні військові об'єкти в Криму. Партизани повідомляють, що на всьому півострові сьогодні було гучно.

Про це пише рух "АТЕШ".

Де "прилетіло"

За даними підпілля, у Джанкої о пів на другу ночі були прильоти в районі військового аеродрому. Настільки гучно там не було давно. Крім цього, в Севастополі на мисі Фіолент були уражені війська окупантів. Станом на 8 ранку 26 грудня військовий об'єкт продовжував палати.

"Найяскравішою подією стало знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" і безпілотників типу "Шахед" на його борту у Феодосії", – підкреслили в "АТЕШ".

Агенти додають: вибух був настільки потужний, що вікна у прилеглих будинках були розтрощені вибуховою хвилею. Було зафіксовано загоряння біля морського порту.

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"Вітаємо всіх кримчан з успішною демілітаризацією окупаційних військ. Ми раді, що російські військові об'єкти, про які ми передавали інформацію, були уражені", – зазначили партизани.

Нагадаємо, після знищення десантного корабля "Новочеркаськ" у Криму окупанти в істериці шукають інформаторів.

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